Airc, Ada Lisa Florio assume la presidenza del Comitato Calabria

il volontariato e la prevenzione

COSENZA Ada Lisa Florio (nella foto) assume la Presidenza del Comitato Calabria di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, il primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro in Italia. La nomina, effettiva da giugno 2025, è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio di indirizzo della Fondazione. Una nuova guida in perfetta continuità con la Presidente uscente Rosella Pellegrini Serra che ha costituito e guidato il Comitato per oltre trent’anni.

Florio, avvocato di professione, è cresciuta con un forte impegno nel volontariato. Già volontaria AIRC, è stata anche attivamente coinvolta nella Croce Rossa Italiana (CRI), dove ha contribuito in modo significativo a numerose iniziative di solidarietà e assistenza. Una lunga storia di partecipazione alle iniziative degli Enti del Terzo Settore che testimonia il suo profondo senso di responsabilità sociale e la sua volontà di fare la differenza nella comunità.

Il commento di Ada Lisa Florio

«Sono onorata di assumere la presidenza del Comitato Calabria di Fondazione AIRC. Come avvocato e volontaria di lunga data, ho sempre creduto nell’importanza di restituire alla comunità e di sostenere cause che possono fare la differenza nella vita delle persone. La mia esperienza nel volontariato mi ha insegnato il valore della solidarietà e dell’impegno collettivo, che ho tramandato ai miei figli, e sono entusiasta di portare questa stessa dedizione nel mio nuovo ruolo con AIRC. La ricerca sul cancro è cruciale per migliorare la qualità della vita di molti. Desidero ringraziare la presidente Rosella Pellegrini Serra che ha costituito una realtà diventata un’istituzione riconosciuta e apprezzata sul territorio, svolgendo un lavoro incredibile in 30 anni di presidenza. Raccogliere il testimone da lei è per me motivo di grande orgoglio e di responsabilità».

Il Comitato Calabria

Il Comitato Calabria di Fondazione AIRC è attivo dal 1993 con l’obiettivo di promuovere ogni anno un ricco programma di appuntamenti di informazione e raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, per il 2025 per la Calabria sono stati deliberati 378.000 euro per il sostegno di 6 progetti di ricerca. (Dati aggiornati al 07 gennaio 2025)

Insieme da 60 anni

Dal 1965 Fondazione AIRC sostiene con continuità la ricerca indipendente sul cancro con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in cure efficaci. Attraverso un sistema di selezione rigoroso e trasparente, AIRC finanzia le idee più promettenti di ricercatori esperti e giovani talenti in ogni fase della loro carriera, contribuendo così ad aumentare del 54% il numero di persone che hanno superato il cancro (dato a 10 anni dalla diagnosi di cancro tra il 2010 e 2020). In questi sei decenni, ha destinato circa 2,5 miliardi di euro a migliaia di progetti di ricerca, supportando oggi il lavoro di circa 5.400 ricercatori attivi in 96 istituti prevalentemente pubblici del nostro Paese. Una comunità composta da 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20.000 volontari e 17 Comitati e uffici regionali garantisce una presenza capillare sul territorio. Parte integrante del mondo AIRC è IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare della Fondazione, punto di riferimento internazionale che richiama studiosi da tutto il mondo. AIRC inoltre diffonde la cultura della prevenzione e i risultati della ricerca in scuole, università, aziende e sui media. Informazioni e approfondimenti su airc.it. Dati aggiornati a gennaio 2025.