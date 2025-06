Cosenza calcio, arriva l’ok della Covisoc: iscrizione in serie C confermata

esito positivo

COSENZA Sospiro di sollievo per i tifosi rossoblù: la Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle società di calcio professionistiche) ha dato l’atteso via libera all’iscrizione del Cosenza Calcio al prossimo campionato di serie C. Una notizia che mette momentaneamente da parte le preoccupazioni legate alla mancata iscrizione dopo una stagione turbolenta, segnata da difficoltà in campo e fuori, soprattutto sul piano finanziario.

L’ufficialità dell’iscrizione consente al club silano di iniziare a pianificare concretamente la stagione 2025/26, anche se restano numerosi interrogativi sul futuro societario. Nelle scorse settimane, infatti, la società aveva annunciato l’avvio di una trattativa per la cessione del club, definita «ben avviata», ma ancora senza sviluppi concreti. È proprio questo il nodo che continua ad alimentare i dubbi della tifoseria: da un lato gli annunci societari, dall’altro i movimenti del patron Eugenio Guarascio, che sembra invece prepararsi alla nuova stagione come se dovesse ancora guidare il club.

Intanto, alcune decisioni operative iniziano a delinearsi. Il ritiro estivo si svolgerà a Lorica, località montana scelta per la preparazione pre-campionato. Sul fronte tecnico, invece, si attendono a breve sviluppi decisivi. Il futuro dell’allenatore Massimiliano Alvini appare segnato: il tecnico toscano non dovrebbe più sedere sulla panchina rossoblù. Cambiamenti in vista anche per il ruolo di direttore sportivo, con Gennaro Delvecchio destinato a lasciare nonostante un contratto ancora in essere.

In attesa di novità sul fronte societario, la priorità resta ora la costruzione di una squadra competitiva per affrontare al meglio la prossima serie C. I tifosi restano alla finestra, divisi tra speranza e scetticismo, con l’auspicio che i prossimi passi del Cosenza siano finalmente orientati verso stabilità e chiarezza, possibilmente con una proprietà nuova vista la rottura ormai insanabile con Guarascio. (redazione@corrierecal.it)

