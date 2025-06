Reggio, la polizia arresta un indiano per danneggiamento

controllo del territorio

REGGIO CALABRIA La Polizia di Stato ha arrestato un 44enne di origini indiane nella flagranza del reato di danneggiamento. Gli Agenti della Volante, durante il regolare servizio di controllo del territorio tra le vie del centro cittadino, hanno notato un soggetto intento a lanciare con violenza delle pietre contro alcune autovetture parcheggiate, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti e causando ingenti danni. L’uomo, nonostante la resistenza posta in essere contro gli operatori, è stato tempestivamente bloccato e condotto in Questura per gli accertamenti di rito, al termine del quale è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 44enne, con precedenti specifici per un analogo episodio, è stato contestualmente deferito in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato