Avviata una raccolta fondi per restaurare la statua di Tommaso Campanella a Stilo

l’iniziativa

Avviata una raccolta fondi per restaurare la statua di Tommaso Campanella in piazza a Stilo. “Il monumento dedicato al grande filosofo di Stilo, inaugurato nel 1924 e realizzato da Ernesto Gazzeri, è oggi in pericolo: si rischiano danni irreversibili. La statua non è solo un’opera d’arte, ma un simbolo della nostra identità e memoria collettiva. Aiutaci a restaurarla. Ogni contributo è un gesto d’amore per la nostra storia”, si legge nella descrizione dell’iniziativa organizzata su GoFundMe da un gruppo di ragazzi stilesi. Sul Corriere della Calabria si è occupato del caso Paride Leporace, che ha evidenziato come in cent’anni dall’inaugurazione avvenuta alla presenza del filosofo Giovanni Gentile mai nessun restauro, che costerebbe all’incirca 30mila euro: sul bronzo agisce il vento, la pioggia, lo scarico delle auto ancora non elettriche. Verde, ruggini e buchi avanzano. Dicono sia il cancro del bronzo. Ma si segnala anche che le vespe hanno fatto nido all’interno della statua. E anche il basamento non è molto stabile.

