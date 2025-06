Mancata tracciabilità e violazioni in materia di igiene, sanzioni in un supermercato nel Crotonese

i controlli

CROTONE Mancata tracciabilità degli alimenti e violazioni in materia di igiene: queste le criticità riscontrate durante un controllo svolto nella giornata del 13 giugno a Cirò Marina, presso un supermercato del luogo, dai Carabinieri della locale Compagnia e dal Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Cosenza. L’Arma dei Carabinieri, sempre attenta al contrasto delle violazioni in materia di sofisticazioni, delle frodi alimentari e della sanità, nonché al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli esercizi commerciali, esprime regolarmente controlli congiunti tra le Stazioni Carabinieri e i reparti speciali, composti da militari dall’elevata competenza specialistica. Il titolare dell’esercizio è stato sanzionato amministrativamente per un totale di circa 3.500 euro.

