Tirocinanti di Inclusione Sociale, la richiesta dei “1000 Papaveri Rossi” a Bocchigliero

l’appello

BOCCHIGLIERO Mancano poche ore a una scadenza che potrebbe segnare il destino di decine di famiglie: entro il 16 giugno i Comuni calabresi sono chiamati ad aderire alla manifestazione d’interesse promossa dalla Regione per garantire la continuità occupazionale ai Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS). In questo scenario, il Movimento “I 1000 Papaveri Rossi” lancia un accorato appello al sindaco di Bocchigliero affinché firmi l’adesione, un gesto semplice nella forma ma decisivo nella sostanza.

«I TIS non sono numeri o pratiche burocratiche. Sono persone, lavoratori, madri e padri che da anni sostengono silenziosamente la vita del nostro paese», si legge nella nota diffusa dal movimento. «A Bocchigliero rappresentano spesso l’ultimo presidio umano in strade, case, frazioni che rischiano ogni giorno di scomparire nell’abbandono».

Il movimento sottolinea come questa adesione rappresenti non solo una misura occupazionale, ma anche un gesto politico di responsabilità e visione. «Togliere i TIS oggi significherebbe spegnere un’altra luce su un territorio fragile, che da troppo tempo lotta contro lo spopolamento e l’indifferenza».

La responsabilità è tutta in mano al primo cittadino, chiamato a un atto che va oltre la burocrazia: «Non si tratta solo di firmare un modulo. Si tratta di scegliere. Tra inerzia e speranza. Tra gestione ordinaria e cura del futuro».

La richiesta, rivolta direttamente al sindaco, è netta: fare la propria parte, come stanno facendo altri Comuni limitrofi, consapevoli che ogni posto di lavoro salvato equivale a un pezzo di paese trattenuto dal declino. «Chi non si sente all’altezza di assumersi una simile responsabilità – conclude la nota – abbia almeno il coraggio di dirlo. E lasci spazio a chi è pronto a fare ciò che serve per salvare la nostra comunità».





