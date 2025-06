Palmi accoglie una delegazione cinese nel segno dell’interscambio turistico

L’intesa

PALMI Oltre novemila. Sono i chilometri che separano Shangai e Zhenjang, luoghi dell’incontro del mese scorso, da Palazzo San Nicola, a Palmi, dove è stata accolta una delegazione cinese nell’ambito del progetto di cooperazione tra la Repubblica Popolare e la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un piano di durata pluriennale che mira al rilancio turistico e alla valorizzazione del territorio, attraverso un interscambio, sia commerciale sia di idee, con turisti, imprenditori e personalità istituzionali provenienti dalla Cina. La cerimonia di accoglienza si è tenuta nella Sala consiliare del Comune. Presenti tra gli altri Du Junqi, a capo della Federazione dell’Industria Rurale di Shangai, e il senatore della Repubblica Popolare Cinese, Giuseppe Zu, che hanno omaggiato il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, inviato speciale per la Città Metropolitana il mese scorso, con alcuni doni. A sua volta, il primo cittadino palmese ha regalato loro le opere del maestro Ferraro, simbolo di benvenuto e accoglienza. Nel corso dell’evento si è parlato dei differenti modi di valorizzare le risorse turistiche a disposizione, promuovendo ad esempio un turismo basato sull’agricoltura e sulla scoperta del paesaggio rurale, aspetti che per cittadini di metropoli urbane come Shangai possono rappresentare opportunità uniche.







Le parole del senatore Zu e del sindaco Ranuccio

Entusiasta dell’incontro, nonostante la stanchezza per il lungo viaggio, il senatore Zu, che ai microfoni del Corriere della Calabria ha dichiarato: «Sono contento di essere qua, è la terza volta che vengo nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria e ogni volta mi sento molto emozionato. Voglio portare tanti turisti in questa terra, il mio compito è promuovere gli interscambi turistici tra la Cina e l’Italia. In questo territorio – evidenzia – ci sono risorse uniche ed è importante farle conoscere, valorizzarle, soprattutto attraverso le visite reciproche: ad aprile è venuto in Calabria il sindaco di Shangai, a maggio è stata la volta del primo cittadino Ranuccio, che si è recato in Cina, e oggi è toccato a noi. In tutti questi incontri – aggiunge – sono stati firmati accordi di gemellaggio tra le città cinesi e l’Area Metropolitana, per questo sono sicuro che tutto il territorio, essendo molto speciale e ricco di risorse, diventerà una meta turistica importante per i cinesi». Un auspicio condiviso da Ranuccio, sindaco di Palmi e consigliere metropolitano con delega al Turismo: «Dopo la mia visita a Shangai e Zhenjang oggi abbiamo avuto l’onore di ospitare l’amico Zu e il presidente Du Junqi, con l’obiettivo, già anticipato in Cina, di rafforzare l’intesa e promuovere occasioni di crescita e sviluppo, sia per gli imprenditori italiani che intendo investire in Cina, ma soprattutto per le aziende e lo stesso governo cinese che vogliono investire nel nostro territorio». Investimenti che, conferma lo stesso primo cittadino, riguarderanno «il settore turistico, commerciale, della ricerca tecnologica e professionale». «Abbiamo tanto da esportare in Cina – conclude Ranuccio – e siamo sicuri che i memorandum d’intesa siglati porteranno benefici a tutto il territorio calabrese».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato