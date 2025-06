Scontro auto-moto a Corigliano Rossano: muore giovane centauro

la tragedia

CORIGLIANO ROSSANO Un violento scontro tra una moto e un’auto provocato la morte di un giovane centauro a Corigliano Rossano. Il fatto è accaduto in zona Santa Lucia nell’area urbana di Corigliano intorno alle 19:30. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione del 118 giunto sul posto. Intervenute, per i rilievi del caso, quattro pattuglie della Polizia di Stato, due in servizio nell’area di Corigliano e due in quella di Rossano. (Eco dello Jonio)

