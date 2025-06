Notte di fuoco a Corigliano Rossano, incendiato un autospurgo

L’EPISODIO

CORIGLIANO-ROSSANO Ancora una notte di fuoco a Corigliano Rossano dove, poco dopo la mezzanotte, è stato distrutto da un incendio un mezzo adibito ad autospurgo di proprietà di un’impresa privata. L’episodio è avvenuto in Via degli Albanesi a Corigliano Scalo. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnati a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area mentre gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato locale hanno avviato le prime indagini.

Le cause dell’incendio, allo stato attuale, sono ancora in fase di accertamento. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dei fatti. Nessuna pista è esclusa.