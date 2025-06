Cosenza, i nuovi asili nido ci sono ma si rischiano ritardi per il prossimo anno scolastico

i servizi

COSENZA La capogruppo Bianca Rende, dopo aver partecipato all’assemblea del sindacato Usb e La Base con le operatrici dei nidi comunali, sollecita l’Amministrazione Comunale ad agire con urgenza per l’acquisto degli arredi destinati ai due nuovi asili nido, in modo da garantire l’apertura ad inizio anno scolastico senza ritardi.

«È necessaria una programmazione del prossimo anno scolastico – spiega Rende – per i bambini da 0 a 3 anni e bisogna altresì procedere celermente con l’avviso per le iscrizioni, in modo da dare risposte ed evitare apprensione fra le tante famiglie che hanno necessità del servizio, garantendo che le strutture siano dotate di tutti gli allestimenti per soddisfare le esigenze dei potenziali iscritti, stimati in circa 190».

Per Bianca Rende bisogna «programmare in tempi utili il servizio significa togliere dall’incertezza le operatrici, con la possibilità di garantire loro un reddito che potrebbe essere più dignitoso anche con l’aumento delle ore per il servizio prestato. Per queste ragioni mi auguro che l’Amministrazione, dopo un doveroso e opportuno passaggio nella competente Commissione consiliare, pubblichi al più presto l’avviso per la gestione dei prossimi anni che garantisca il servizio e il lavoro. Se dall’assemblea sono usciti ritardi non più tollerabili rispetto a quanto avviene negli altri comuni che già raccolgono le iscrizioni, è necessario accelerare per garantire un servizio di qualità, innovativo e compatibile con le esigenze delle famiglie, in particolare delle madri lavoratrici, in un contesto poco favorevole alla conciliazione come quello del Sud Italia».

«Un’amministrazione attenta alle esigenze dei propri cittadini ha il dovere di intercettare per tempo i bisogni della comunità, evitando di lasciare nell’incertezza famiglie che confidano nell’accesso a un servizio pubblico essenziale come quello dei nidi comunali» conclude la capogruppo a Palazzo dei Bruzi.

