Trame Festival, è partita ufficialmente la quattordicesima edizione

LAMEZIA TERME È ufficialmente partita la quattordicesima edizione di Trame, il festival dei libri sulle mafie nella piazzetta San Domenico a Lamezia Terme fino a domenica 22 giugno. L’attenzione si è soffermata, in apertura, sulle tre mostre installate: “L’ombra del pizzo” di Grazia Resta a Palazzo Nicotera, in cui si sottolinea il doppio significato della parola “pizzo”; “E lui che mi sorride”, mostra fumetto su Giancarlo Siani, giornalista vittima della camorra, al Museo Archeologico Lametino; “Il valore della testimonianza”, una selezione di 28 scatti tratti dai reportage di Andy Rocchelli, fotoreporter ucciso in Ucraina, realizzati in Afghanistan, Caucaso, Ucraina e Calabria, posizionati presso il Chiostro di San Domenico. Il libro “Sospesa. Una vita nella trappola dell’Europa” (Add Editore) della reporter specializzata in informazione internazionale Mariangela Paone, in dialogo con il giornalista Toni Mira, ha spostato poi l’attenzione sulla vita a Kabul dopo la cacciata dei talebani, raccontando la storia di Rezwana Sekandari, una giovane donna afghana che ha perso tutta la sua famiglia nel terribile naufragio del 28 ottobre 2015, nei pressi dell’isola di Lesbo, quando aveva solo tredici anni. Il giornalista Giovanni Bianconi ha aperto un focus sull’omicidio di Germana Stefanini, unica donna vittima delle Brigata Rosse nel 1983, ponendo l’attenzione su uno dei capitoli meno noti della lotta armata nel nostro Paese con il suo ibro “Una come noi”, pubblicazione di Treccani, nell’intervista condotta da Nicola Mirenzi. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato e ai temi dell’accoglienza, del monitoraggio in mare, dell’intervento in caso di emergenze e dei diritti negati ai migranti, sono stati previsti: la presentazione dell’ultima inchiesta vincitrice del Premio Morrione per il Giornalismo Investigativo “Ombre sul mare” delle giornaliste Antonia Ferri e Arianna Egle Ventre, intervistate dal direttore del Quotidiano del Sud Massimo Razzi con il contributo di Francesco Cavalli (Premio Morrione); l’evento “Il rumore del mare” con le testimonianze di Maso Notarianni (Progetto TOM Tutti gli occhi sul Mediterraneo), Don Giacomo Panizza (Comunità progetto Sud), il direttore del Manifesto Andrea Fabozzi e la giornalista Maria Scaramuzzino; la proiezione del docufilm “Cutro, Calabria, Italia” di Mimmo Calopresti, preceduta dall intervista al regista del direttore Fabozzi. La seconda giornata di Trame.14, oggi mercoledì 18 giugno, si apre invece nel segno del protagonismo giovanile. A partire dalle 16:30, nel Palazzo Nicotera, verrà presentato il Rapporto Giovani 2025 a cura dell’Istituto Toniolo in collaborazione con il Sistema Bibliotecario, con dati e riflessioni sulle nuove generazioni. A seguire, il festival entra nel vivo con “Narcos Italia”, il libro-inchiesta firmato da De Crescenzo e Montanino che svela le dinamiche del narcotraffico e i suoi legami con l’Italia. Gli studiosi ed esperti John Dickie, Enzo Ciconte e Anna Sergi, con la moderazione del giornalista del Corriere della Calabria Danilo Monteleone, presenteranno il libro “Le mutazioni della ndrangheta” di Luigi Pellegrini Editore. Alle 18:30 il giornalista Antonio Talia presenta “Duello”, una riflessione personale e professionale sulla lotta alla criminalità organizzata. Il tardo pomeriggio è scandito dalle voci del podcast “Mare di rabbia”, tra storie di resistenza e rabbia civile, mentre alle 20:30 in Piazzetta è attesissimo il Procuratore Curcio. La serata si conclude con due eventi paralleli: da un lato il reading “Col buio me la vedo io”, dall’altro l’inchiesta visiva “Follow the paintings” sulle connessioni tra arte, riciclaggio e mafia.

IL PROGRAMMA DI OGGI

16:30 Palazzo Nicotera – Piano Nobile

Democrazia e partecipazione

Andrea Bonanomi (Università Cattolica – Istituto Toniolo) ne parla con Maria Chiara Caruso (giornalista)

Presentazione del Rapporto Giovani 2025 a cura dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo

in collaborazione con Sistema Bibliotecario Lametino

17:30 Palazzo Nicotera

Narcos Italia

con Daniela De Crescenzo, Tommaso Montanino e Arcangelo Badolati (Gazzetta del Sud)

presentazione del libro di Daniela De Crescenzo e Tommaso Montanino, Il Narcos. La storia di Raffaele Imperiale da Scampia a Dubai, Il Mattino

18:00 Chiostro San Domenico

I mille volti della ‘ndrangheta

con John Dickie (University College di Londra), Enzo Ciconte (Università di Pavia), Anna Sergi (University of Essex)ne parlano con Danilo Monteleone (Corriere della Calabria)

presentazione del libro di John Dickie, Enzo Ciconte, Roberto P. Violi, Anna Sergi, Le mutazioni della ‘ndrangheta, Luigi Pellegrini Editore

18:30 Palazzo Nicotera

Il padrino della cocaina

con Antonio Talia, Giorgio Curcio e Antonio Anastasi (Quotidiano del Sud)

presentazione del libro di Antonio Talia, Duello. Caccia globale al boss dei narcos calabresi, Fuoriscena

19:00 Chiostro San Domenico

Il buco nero

con Francesca Berardi, Anna Sergi e Anna Mallamo (Gazzetta del Sud)

presentazione del podcast di Francesca Berardi e Anna Sergi, Mare di Rabbia – Un viaggio nel porto di Gioia Tauro, prodotto da Chora Media – Progetto WePod co-finanziato da Unione Europea

19:30 Palazzo Nicotera

Finanza Zero Armi

Teresa Masciopinto (Fondazione Finanza Etica) e Marina Galati (Banca Etica) ne parlano con Danilo Monteleone (Corriere della Calabria)

in collaborazione con Fondazione Finanza Etica

20:00 Piazzetta San Domenico

Storie di donne e uomini che resistono

con Pietro Comito

20:30 Piazzetta San Domenico

Il senso della Giustizia

con Salvatore Curcio (Procura della Repubblica di Catanzaro)

intervista di Pietro Comito

Traduzione simultanea nella lingua dei segni (LIS)

21:30 Palazzo Nicotera

#Trameinscena

Col buio me la vedo io

un reading con Ada Roncone

e con Anna Mallamo

dal libro di Anna Mallamo, Col buio me la vedo io, Einaudi

in collaborazione con Mammut Teatro

21:30 Piazzetta San Domenico

Visioni Civiche. L’arte restituita

con Francesca Sironi, Alberto Gottardo, Simona Bruni (Museo Archeologico Lametino), Noemi Caputo (CCO), Nuccio Iovene (Fondazione Trame)

in collaborazione con

Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria Museo Archeologico Lametino e Crisi Come Opportunità (CCO)

a seguire

Trame Visioni

Follow the paintings, un film inchiesta di Francesca Sironi, Alberto Gottardo e Paolo Fantauzzi

Regia Alberto Gottardo e Francesca Sironi

Autori Francesca Sironi e Paolo Fantauzzi

Fotografia Alberto Gottardo

Musiche originali IOSONOUNCANE

Illustratore Matt Rota

2016 – Durata 40′

