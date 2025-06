Amendolara, uscita in mare finisce in tragedia: morto un pescatore

il dramma

CORIGLIANO ROSSANO Una tranquilla uscita in mare si è trasformata in tragedia questa mattina al largo di Amendolara, dove un pescatore originario di Schiavonea ha perso la vita a bordo di un peschereccio. Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava a circa 25 chilometri dalla costa.

L’imbarcazione, partita come di consueto dal porto di Corigliano-Rossano per un’attività di pesca, ha immediatamente richiesto aiuto. La Guardia Costiera, allertata via radio, ha inviato sul posto una motovedetta della Capitaneria di Porto locale. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, i tentativi di rianimare l’uomo si sono rivelati inutili.

Attualmente sono in corso le operazioni di recupero del corpo, che verrà trasferito via mare fino al porto. Ad attendere sulla banchina ci sarà il medico legale incaricato, che eseguirà i primi accertamenti su disposizione degli ufficiali di polizia giudiziaria della Guardia Costiera.

Informata la Procura della Repubblica di Castrovillari: il magistrato di turno potrebbe decidere di disporre l’autopsia per chiarire con esattezza le cause del decesso. Intanto, la notizia ha profondamente colpito la comunità di Schiavonea, dove il dolore e lo sgomento si fanno sentire tra i colleghi pescatori e i familiari della vittima.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato