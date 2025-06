Maltempo nel reggino, allagamenti e gravi disagi a Saline Joniche

Clima instabile

SALINE JONICHE Il maltempo annunciato per questi giorni ha colpito la zona del reggino. Dopo il caldo delle scorse settimane, questa mattina il comune di Saline Joniche si è svegliato infatti con le strade allagate e con parecchie case invase dall’acqua. Diversi disagi per la popolazione e per la circolazione stradale. Cresce nel frattempo la preoccupazione per una nuova ondata di maltempo, prevista tra stanotte e domani, con le autorità competenti che stanno provvedendo a monitorare la situazione.

