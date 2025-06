Pd Cosenza, Pino Le Fosse candidato alla segreteria

L’ANNUNCIO

COSENZA «Ho deciso di candidarmi a segretario della Federazione provinciale del PD per contribuire a rimettere il partito in sintonia con la società, con i bisogni della gente e dei territori». Con un post sui social Pino Le Fosse annuncia la sua candidatura alla segreteria provinciale del Pd Cosenza. «Una candidatura libera che nasce dal basso e che, in poche settimane, ha saputo raccogliere consenso e adesioni in tanti circoli della provincia, svincolata e indipendente da appartenenze e schieramenti precostituiti», scrive Le Fosse.

«Il nostro lavoro vuole essere in continuità con l’azione avviata dalla segretaria nazionale Elly Schlein e da quello regionale Nicola Irto. Vogliamo anche noi con la federazione di Cosenza, contribuire all’opera da loro già avviata per restituire credibilità al PD e dare una concreta alternativa al governo del Paese e della regione. Una sfida affascinante che in questa prova di democrazia del nostro partito, vedrà nei prossimi giorni un confronto franco, proficuo e sereno con l’altro candidato Matteo Lettieri a cui faccio un grosso». «In bocca al lupo. Buon congresso», chiosa Le Fosse.