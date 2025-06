Reggina, prosegue la riqualificazione dello Stadio Oreste Granillo

Lavori in corso

REGGIO CALABRIA Dopo l’annuncio del tecnico Bruno Trocini, confermato almeno fino al giugno 2026, si continua a lavorare in casa Reggina. In questi giorni, infatti, sono in corso le operazioni di riqualificazione dello stadio “Oreste Granillo: è prevista l’installazione di due nuove torri faro e di nuovi impianti di illuminazione sulle tribune. Nelle scorse ore si è tenuto un sopralluogo tecnico per verificare l’avanzamento delle attività. All’appuntamento erano presenti il sindaco della “Città dello Stretto”, Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco Paolo Brunetti, il Consigliere comunale con delega allo Sport, Giovanni Latella, e i tecnici della ditta incaricata. Il progetto di riqualificazione è finanziato con fondi del Pon Metro 2014/2020, per un importo complessivo di 815 mila euro. I lavori si dovrebbero concludere in coincidenza con l’inizio della nuova stagione, che vedrà il club amaranto ancora una volta impegnato in Serie D.

