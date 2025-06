Petardi e seggiolini in campo, sospesa Salernitana-Samp: liguri salvi

il playout di serie b

SALERNO Tutto fermo all’Arechi, dove si sta giocando il ritorno del play-out di serie B fra Salernitana e Sampdoria. Sul 2-0 per i blucerchiati (risultato che condannerebbe i padroni di casa alla retrocessione in C), dopo una prima breve interruzione per un fumogeno in campo, l’arbitro Doveri ha dovuto sospendere il gioco al 65′: petardi, seggiolini e altri oggetti sono piovuti dagli spalti rendendo impossibile la prosecuzione. Sotto la curva occupata dai tifosi della Salernitana è arrivata la polizia in assetto antisommossa. Dopo che il gioco è rimasto fermo per 10 minuti, Doveri ha deciso di rimandare le squadre negli spogliatoi.

Aggiornamento

Dopo la lunga interruzione, durata quasi mezz’ora, le squadre, precedute dall’arbitro Doveri, rientrano in campo. Ma dopo un minuto ecco l’altro stop. Liguri salvi, retrocedono i campani.

