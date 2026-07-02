Attacco massiccio russo su Kiev, sale a 13 morti il bilancio

NOTTE D’INFERNO

Sale a 13 morti, secondo le autorità ucraine, il bilancio degli attacchi russi contro Kiev. Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver effettuato un «attacco massiccio» contro la capitale ucraina e altre regioni del Paese, sostenendo che l’operazione sia stata condotta «in risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev contro infrastrutture civili» in territorio russo. Secondo la versione fornita da Mosca, le forze armate russe avrebbero colpito con armi di precisione a lungo raggio, terrestri e navali, e con droni d’attacco, obiettivi legati all’industria militare, al settore energetico e dei combustibili. Nel mirino, riferisce il ministero citato dalla Tass, sarebbero finite strutture situate a Kiev e nella regione di Kiev, oltre a infrastrutture aeroportuali militari nelle regioni di Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernihiv e Kiev.

Alla nuova ondata di raid sulla capitale ucraina si aggiungono, sul fronte russo, le notizie della morte di due persone in attacchi con droni attribuiti a Kiev. Un uomo è rimasto ucciso nella regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina, e un altro nella regione di Nizhny Novgorod, circa 400 chilometri a est di Mosca. A riferirlo sono state le rispettive autorità locali.

Il nuovo attacco conferma l’ulteriore intensificazione dello scontro a distanza tra Mosca e Kiev, con raid russi sulle infrastrutture ucraine e incursioni di droni ucraini sempre più frequenti anche in profondità nel territorio russo.