A Villa San Giovanni nasce la campagna di prevenzione “Salute d’aMARE”

L’iniziativa

VILLA SAN GIOVANNI Dalla necessità di rendere noti i servizi sanitari preziosi presenti sul territorio, di sensibilizzare la popolazione sulle prassi di buona salute e prevenzione e di cooperare nel sinergismo Interistituzionale e con gli enti del Terzo Settore, nasce la rassegna di eventi, iniziative e manifestazioni sanitarie “Salute d’aMARE”. Lo comunica il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, insieme alla Giunta e tutto il Gruppo consiliare “Città in Movimento”. Il percorso è già partito lo scorso 2 giugno con la Heat Action Day – giornata d’azione contro il caldo insieme alla CRI Vallata del Gallico, con lo screening audiologico gratuito grazie alla collaborazione del Centro “Sentirci – diagnosi e prevenzione dell’udito”, che si è svolto lo scorso 7 giugno presso i locali del Poliambulatorio di Via Belluccio, ed è in corso d’opera con le giornate di prevenzione del cervico-carcinoma al Consultorio di Villa San Giovanni, recentemente potenziato e che rappresenta il fiore all’occhiello dei consultori della provincia di Reggio Calabria, completo di tutte le figure professionali necessarie: ginecologi, ostetrica, infermiera, psicologa.

Gli appuntamenti e le parole del sindaco

Tanti saranno gli appuntamenti che vedranno la salute dei cittadini protagonista di tutta l’estate: dalla giornata dedicata alla nutrizione e corretta alimentazione e allo screening dell’indice di massa corporea (BMI) promossa dalla Croce Rossa di Vallata del Gallico, sotto la presidenza di Francesca Pintomalli, all’incontro sul benessere durante la stagione estiva, che affronterà il tema da più prospettive con l’ausilio di 4 specialisti (dermatologo, pediatra, ortopedico e internista) a cura del Poliambulatorio solidale SMAIL con la direzione del Dottor Mimmo Cotroneo. Grande attenzione è riservata ai neonati, bambini e giovani e ai loro genitori, con appuntamenti dedicati alla consapevolezza sull’allattamento, corso di autosvezzamento e disostruzione neonatale e pediatrica, nonché una giornata di prevenzione del suicidio che vuole affrontare l’emergenza del disagio giovanile combattendolo con la conoscenza dei segnali d’allarme che i genitori devono imparare a riconoscere. Visto il successo delle giornate di prevenzione del cervico-carcinoma, inoltre, con prenotazioni già complete per le prime tre date uscite, sono stati raddoppiati gli appuntamenti che, grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Vallata del Gallico, consentiranno anche ai residenti con problemi di mobilità di essere accompagnati al Consultorio. È in corso di definizione, inoltre, una data per gli screening ecografici mammari insieme alla LILT, presidente Ernesto Giordano. «Abbiamo anche richiesto alla Direzione Generale dell’ASP – afferma il sindaco Caminiti – il camper delle mammografie affinché possa essere posizionato nel suo tour anche a Villa, in prossimità del Poliambulatorio in via Belluccio e speriamo di conoscere presto la data in cui le cittadine villesi potranno sottoporsi a mammografie nella loro città. Una città – aggiunge – sempre più sensibile ai bisogni sanitari dei suoi abitanti: dopo il temporaneo spostamento del Consultorio di Villa San Giovanni a Gallico nella fase di trasferimento dei servizi del poliambulatorio da via Zanotti Bianco (in fase di conversione in Casa della comunità hub) a via Belluccio, poi riacquisito e diventato luogo ancora più accogliente e riservato, l’Amministrazione ha lavorato per potenziare questo importante presidio collaborando con ASP di RC e rimanendo vicino alle esigenze anche strutturali rappresentateci dal Direttore dei Consultori Antonio Alvaro. Con la sua collaborazione – sottolinea il primo cittadino – si sta continuando un percorso di sensibilizzazione per donne, giovani, famiglie sul ruolo cruciale del Consultorio nella risposta ai bisogni e ai desideri degli utenti (spazio giovani, maternità, sessualità, benessere e salute mentale), perché la salute non è solo un servizio essenziale da erogare e un bisogno primario da soddisfare ma un bene rifugio, un desiderio che deve essere appagato e un diritto inalienabile per ogni cittadino. Di pari passo, si è lavorato non solo per mantenere ogni branca specialistica già presente al poliambulatorio – evidenzia – ma anche per potenziarlo: si è infatti ottenuta la specialistica geriatrica, assente da circa un anno per il pensionamento dello specialista. Allo stesso tempo si è assistito a un potenziamento della neuropsichiatria infantile, adesso attiva ogni giorno della settimana». La collaborazione con Croce Rossa Italiana Vallata del Gallico è importante per capillarizzare sul territorio la cultura della salute e integrare l’assistenza sanitaria pubblica nonché per realizzare l’intero cartellone di eventi sanitari. Infatti, si è istituita una convenzione che vede per la prima volta Villa San Giovanni sede della CRI, allocata all’interno del presidio di via Belluccio, dove si trova anche l’ambulanza dell’associazione e si continueranno a costruire percorsi di informazione, formazione e sensibilizzazione nonché di screening delle più disparate branche specialistiche insieme. Al fine di poter continuare a erogare assistenza sanitaria e andare incontro alle esigenze dei cittadini con svariate attività, la Croce Rossa Vallata del Gallico ha avviato una raccolta fondi per acquistare una nuova ambulanza. Per ulteriori informazioni si può contattare l’associazione alla mail vallatadelgallico@cri.it. «Nella speranza – conclude Caminiti – che quanti più cittadini possibile conoscano i servizi di cui possono fruire nella propria città e adottino stili di vita sani, per diffondere la cultura della prevenzione e del benessere, con grande gioia lanciamo questa rassegna di eventi che siamo sicuri sará accolta con entusiasmo in ogni target di età»

