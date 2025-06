Grande prova del pilota cosentino Ermanno Quintieri a Imola: il plauso di Patrick Dempsey

Porsche Sports Cup Suisse

COSENZA Importante affermazione del pilota cosentino Ermanno Quintieri che ha gareggiato oggi sul circuito di Imola, nell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, nella prima tappa italiana della “Porsche Sports Cup Suisse”, prestigiosissima competizione automobilistica iniziata ad aprile in Portogallo, all’autodromo di Internacional do Algarve di Portimao. Al termine della gara 2 terminata nel tardo pomeriggio di oggi, il giovane pilota cosentino ha sfiorato il podio, classificandosi quarto assoluto e primo dei piloti italiani. Quintieri ha anche migliorato la performance in classifica generale, passando dal quinto al quarto piazzamento. Già a maggio in Austria, a Spielberg, con il Red Bull Ring, Ermanno Quintieri si era distinto per un ottimo piazzamento che gli è valso il terzo posto, suo primo podio in carriera alla guida di una Porsche 911 GT3 Cup (992), insieme al titolo di miglior pilota italiano al traguardo. Dopo la tappa di Imola della “Porsche Sports Cup Suisse” Ermanno Quintieri sarà prossimamente impegnato a Monza (a luglio), e poi al Mugello (a settembre) e a Misano (in ottobre). Soddisfazione per il nuovo risultato ottenuto da Ermanno Quintieri è stata espressa dal Sindaco di Cosenza Franz Caruso.

«E’ da tempo – ha detto il sindaco – che seguiamo con attenzione, interesse e ammirazione l’evoluzione della carriera sportiva di Ermanno Quintieri, il giovane pilota cosentino che consideriamo particolarmente legato alla città, non solo per una questione di origini, ma anche perché ogni sua impresa sportiva porta il nome di Cosenza nei più diversi circuiti automobilistici italiani ed anche all’estero, in quanto Ermanno gareggia con auto sulle quali campeggia lo stemma della città dei Bruzi. Un motivo, questo, di ulteriore soddisfazione che si somma al talento di un pilota che, nonostante la sua giovane età, si è già distinto e fatto apprezzare in molti dei circuiti che contano, prima nel karting ed ora in competizioni automobilistiche di prestigio come la Porsche Cup Suisse che si è corsa oggi ad Imola. Non è da ora che, come Amministrazione comunale – ha proseguito Franz Caruso – abbiamo scommesso su Ermanno Quintieri, quale vero astro nascente del motorismo italiano, ma dal primo momento in cui è entrato in contatto con la nostra istituzione, pienamente consapevoli del suo valore, della passione che lo anima in ogni competizione, qualità che si sommano ad una grande caparbietà e alla capacità reattiva che è in grado di mettere in pista anche nei momenti di difficoltà che possono presentarsi in ogni corsa. Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti e siamo altresì convinti che la sua parabola sia solo all’inizio e continuerà ad ascendere ai più alti livelli, regalando agli appassionati di motori e a tutti i cosentini ancora tante soddisfazioni».

A congratularsi con Ermanno Quintieri anche l’attore Patrick Dempsey, celeberrimo per la serie tv “Grey’s Anatomy”, ex pilota, al seguito della corsa e testimonial della Porsche.