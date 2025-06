Il Pecorino Monte Poro DOP si presenta alla comunità

L’INIZIATIVA

VIBO VALENTIA Un incontro istituzionale e culturale celebra l’eccellenza agroalimentare calabrese con un convegno e uno show cooking. Protagonisti il Consorzio, le istituzioni e il GAL Terre Vibonesi, guidato dal presidente Papillo, motore della rinascita del comparto.

Martedì 24 giugno alle ore 18:00, nella prestigiosa Sala Murmura della Camera di Commercio di Vibo Valentia, si terrà la presentazione ufficiale del Consorzio Pecorino Monte Poro DOP alla comunità. L’evento rappresenta molto più di una semplice celebrazione: è il punto d’approdo di un progetto fortemente voluto e sostenuto dal GAL Terre Vibonesi, con in testa il suo presidente, Vitaliano Papillo, che da anni lavora con determinazione per valorizzare, promuovere e internazionalizzare le eccellenze del territorio calabrese.

Il convegno: dal pascolo alla tavola, un modello di sviluppo sostenibile

Cuore della manifestazione sarà il convegno dal titolo “Dal pascolo alla tavola: il Consorzio Pecorino Monte Poro DOP motore di sviluppo economico e sostenibile del territorio”, moderato dal noto giornalista gastronomico Luciano Pignataro. L’incontro vedrà la partecipazione di esperti di settore, docenti universitari e rappresentanti delle istituzioni, che offriranno riflessioni e prospettive sui temi della tracciabilità, del benessere animale, della qualità alimentare e del legame tra produzione e identità territoriale. Tra i partecipanti istituzionali spiccano i nomi del presidente del Consorzio Vincenzo Vinci, del presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo, del sindaco di Vibo Valentia Vincenzo Romeo, del vicepresidente della Regione Calabria Filippo Pietropaolo e degli assessori regionali Gianluca Gallo e Rosario Varì. Tuttavia, è doveroso riconoscere il ruolo di motore propulsivo ricoperto dal GAL Terre Vibonesi, e in particolare dal presidente Papillo, che ha creduto sin dall’inizio nel potenziale strategico del Pecorino Monte Poro DOP come volano di crescita e ambasciatore del gusto calabrese nel mondo.

GAL Terre Vibonesi: una visione per la Calabria

Il successo e la nascita del Consorzio Pecorino Monte Poro DOP sono frutto di una sinergia strutturata, fortemente orientata allo sviluppo, alla valorizzazione e all’internazionalizzazione del comparto agroalimentare locale. In questo percorso, il GAL Terre Vibonesi ha avuto un ruolo chiave, offrendo supporto tecnico, finanziario e istituzionale. Il presidente Papillo, profondo conoscitore del territorio e delle sue potenzialità, ha messo in campo una visione strategica chiara: fare del Pecorino Monte Poro non solo un prodotto d’eccellenza, ma un simbolo identitario e competitivo della Calabria sui mercati nazionali e internazionali. Il GAL ha investito risorse, relazioni e strategie per consolidare una filiera che oggi rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione tra istituzioni, comunità locali e imprese possa dare frutti tangibili. Papillo, con la sua azione instancabile, ha contribuito a creare un ecosistema virtuoso che ruota attorno al rispetto della tradizione e all’innovazione, alla tutela del territorio e alla crescita sostenibile.

Dalla teoria alla tavola: lo show cooking nel chiostro del Valentianum

Dopo il convegno, il gusto si fa protagonista con uno show cooking aperto al pubblico, che si svolgerà nel chiostro e nell’atrio esterno del Valentianum. Chef e interpreti della cucina contemporanea esalteranno la versatilità e le qualità organolettiche del Pecorino Monte Poro DOP attraverso preparazioni originali e coinvolgenti, capaci di raccontare — con i sapori — un’identità culturale profonda e autentica. Un’esperienza immersiva tra cultura, tradizione e innovazione, in cui il saper fare locale incontra la capacità di guardare lontano: proprio come vuole la visione del GAL Terre Vibonesi, che non si limita a proteggere un prodotto, ma costruisce intorno ad esso un modello di sviluppo replicabile e riconoscibile.

Un’eccellenza riconosciuta dall’Europa

Con il riconoscimento ufficiale della Denominazione di Origine Protetta (DOP) ottenuto con il Decreto UE 974/2020, il Pecorino Monte Poro è oggi una delle eccellenze certificate del patrimonio agroalimentare europeo. Il Consorzio, attivo dal 2016, è l’unico organismo legittimato a promuoverlo e tutelarlo, proteggendolo da frodi e valorizzandolo nel rispetto della secolare tradizione pastorale del Monte Poro.

