Mare sporco e inquinamento, attivato il collettamento del depuratore Silica all’impianto di Porto Salvo

l’intervento

VIBO VALENTIA Un passo in avanti per tentare di risolvere il problema del mare sporco e dello scarico dei torrenti. Il sindaco Enzo Romeo lo aveva annunciato da tempo, sottoscrivendo una convenzione con il Corap, ma ora arriva l’ufficiale attivazione della procedura per il collettamento del depuratore Silica verso l’impianto consortile di Porto Salvo. Un intervento che mira a risolvere, in primis, la questione ambientale tra Vibo Marina e Bivona, potenziando e razionalizzando il sistema di depurazione delle acque reflue. «Un importante passo in avanti che conferma la volontà dell’amministrazione comunale di promuovere soluzioni concrete per superare le problematiche che si riscontrano periodicamente» scrive il Comune in una nota. Un «obiettivo concreto che abbiamo realizzato a beneficio dell’ambiente e dei cittadini» ha detto il sindaco Enzo Romeo, che ha poi ringraziato il Corap e il dirigente Andrea Nocita.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato