«Urge sostegno per il settore olivicolo». Presentato il Ddl in difesa dell’oro verde

la presentazione al senato

ROMA Un ddl per promuovere lo sviluppo e la competitività di un settore strategico a livello nazionale: quello olivicolo, che oggi vede coinvolti migliaia di produttori e aziende. Questo l’obiettivo dell’iniziativa presentata nella Sala caduti di Nassirya al Senato a Roma, su iniziativa della senatrice del Movimento 5 Stelle Gisella Naturale, vicepresidente della 4 Commissione Politiche dell’Unione Europea e presidente dell’intergruppo parlamentare sull’olivicoltura. Alla base del ddl l’obiettivo di valorizzare l’olio extravergine italiano.

Naturale: «Ecco le strategie da mettere in campo»

Come emerge dal ddl, sono diverse le strategie da mettere in campo. “Purtroppo – spiega ai nostri microfoni la senatrice Naturale – è un settore non abbastanza valorizzato, i prezzi non sono utili a coprire i costi di produzione. Un’alta qualità può essere necessaria per premiare chi si impegna, per premiare un olio effettivamente con delle caratteristiche importanti. Per fare ciò si deve muovere tutto un settore, un indotto a partire dalla formazione nelle scuole: il disegno di legge punta anche su questo, al pari del settore vitivinicolo anche quello olivicolo”. Nelle scuole secondarie di secondo grado, la formazione è pensata “su tanti aspetti che partono dalla storia per arrivare fino al marketing, l’accompagnamento deve essere totale per il produttore, perché anche parlare di certificazione di qualità significa lasciare solo il produttore in quella che è un’attività molto importante”. La senatrice, prima firmataria, auspica quindi in una una sinergia fra i ministeri, anche per la promozione all’estero: “Un accompagnamento complementare di varie forze che devono dare nuovo spirito a un settore che anche a livello ambientale merita un sostegno particolare per la sostenibilità e per quello che è uno sviluppo di interi territori che stanno morendo”. Tra i pericoli, ad esempio, xylella e cambiamenti climatici: “Serve un sostegno dello Stato, quindi del Ministero, in maniera da dare la certezza che è un settore accompagnato, che tutti ci siamo e che siamo consapevoli del grande valore che ha questo oro verde”. (m.r.)

