Cosenza calcio, svolta vicina: Oliva pronto a rilevare il club. Con lui altri imprenditori emiliani

la trattativa

COSENZA La tanto attesa svolta in casa Cosenza Calcio sarebbe ormai imminente. Secondo fonti vicine alle parti, la trattativa tra l’attuale presidente Eugenio Guarascio e l’imprenditore Vincenzo Oliva sarebbe giunta alle battute finali, con l’acquisizione della maggioranza del club da parte di quest’ultimo che sembrerebbe ormai a un passo. L’annuncio ufficiale, salvo sorprese, potrebbe arrivare già nelle prossime ore in cui dovrebbero essere comunicati i dettagli dell’operazione. Nonostante nelle scorse settimane fosse trapelato un certo stallo, i contatti tra Guarascio e Oliva non si sono mai interrotti. Il dialogo è proseguito lontano dai riflettori, fino a giungere a un’intesa che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il club rossoblù.

Oliva, originario di Tarsia, nel Cosentino, ma da tempo attivo nel modenese dove ha fondato la Vf Group (con sede a San Felice sul Panaro), non sarebbe solo in questa nuova avventura. Accanto a lui potrebbero esserci altri imprenditori emiliani, pronti a sostenere il progetto con ambizioni importanti. Oliva a San Felice è molto conosciuto e apprezzato. Nella sua azienda lavorano 50 dipendenti, oltre a 15 professionisti tecnici. Si è formato all’estero, a Castrovillari ha preso il diploma mentre a Cosenza ha studiato in Conservatorio. Negli investimenti nello sport, ciclismo e basket con sguardo forte sul sociale, si è sempre accompagnato con l’imprenditore Franco Iorio.

L’obiettivo dell’imprenditore – lo avrebbe confidato alle persone a lui più vicine – sarebbe ambizioso ma chiaro: portare il Cosenza in Serie A nell’arco di cinque anni, attraverso una programmazione seria e sostenibile.

Nel frattempo, iniziano a circolare anche i primi nomi per la nuova area tecnica. Tra i candidati più accreditati per il ruolo di direttore sportivo spicca quello dell’ex Catania Daniele Faggiano, profilo di esperienza e carisma. (f.v.)

