Grave incidente sulla tangenziale: chiuso lo svincolo “Reggio Centro”

Il sinistro

REGGIO CALABRIA Ben cinque auto coinvolte in un incidente questo pomeriggio sulla tangenziale di Reggio Calabria. Lo schianto è avvenuto nella rampa in uscita dello svincolo di Reggio Centro, conosciuta come “Bretelle”. Traffico nel caos e code chilometriche che partono già all’altezza di “Via Lia” e arrivano fino a “Spirito Santo”. Lo svincolo è stato completamente chiuso e la corsia è attualmente transennata e inaccessibile. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Stradale. Ancora incerte le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.

