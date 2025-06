Trump: «La guerra è finita». Ma i missili continuano: 3 morti

il conflitto

Donald Trump ha affermato in un’intervista esclusiva a Nbc News che la guerra tra Israele e Iran è finita e che il cessate il fuoco è «illimitato». Alla domanda su quanto durerà la tregua, il presidente americano ha risposto: «Durerà per sempre». E’ un «grande giorno per l’America» e un «grande giorno per il Medio Oriente», ha aggiunto il tycoon. «Sono molto felice di essere riuscito a portare a termine l’opera», ha ha detto ancora. Alla domanda se la guerra fosse completamente finita, ha risposto: «Sì. Non credo che si spareranno mai più».

Sirene d’allarme a Tel Aviv e nel resto di Israele

Ma le sirene d’allarme hanno suonato nel centro di Tel Aviv, a poche ore dall’annuncio della tregua con l’Iran fatto dal presidente americano Donald Trump.

Le sirene hanno risuonato anche nel nord e nel sud di Israele. Gli allarmi sono scattati anche a Gerusalemme e in molte altre aeree del centro dello Stato ebraico.

Missile iraniano colpisce edificio nel sud di Israele

Un edificio è stato colpito da un missile lanciato dall’Iran a Beer Sheva, nel sud di Israele.

Secondo le prime informazioni, l’Iran ha sparato su Israele una raffica di sei missili. L’allarme è poi rientrato.

Tre morti a Beer Sheva per impatto missile dall’Iran

Tre civili sono stati dichiarati morti dai medici del servizio ambulanze israeliano dopo l’impatto di un missile lanciato dall’Iran, che ha colpito direttamente un edificio residenziale a Beer Sheva, nel sud dello Stato ebraico. Inizialmente i tre erano stati dichiarati feriti gravi.

Media iraniani: entrata in vigore la tregua con Israele

L’agenzia di stampa iraniana Fars, vicina al governo di Teheran, ha riferito che «dopo l’ultimo attacco missilistico il cessate il fuoco con Israele è iniziato alle 7:30 del mattino ora di Teheran» (le 6 ora italiana).

Nuovi allarmi in Israele nonostante annuncio tregua

Ma nonostante l’annuncio dell’Iran dell’entrata in vigore del cessate il fuoco con Israele alle 7:30 ora di Teheran (le 6 in Italia), nuovi allarmi sono in corso nel centro dello Stato ebraico e in Cisgiordania.

