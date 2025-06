Ecchimosi e segni sul corpo, giallo sulla morte di un pescatore ad Amendolara

il caso

CASTROVILLARI Il sostituto procuratore di Castrovillari Sergio Cordasco aveva chiesto l’effettuazione dell’esame autoptico sul corpo di Francesco Vatano, di 59 anni, pescatore di Briatico deceduto ad Amendolara. I familiari della vittima sono rappresentati dall’avvocato Chiara Penna. Da quanto si è appreso, sarebbe stata escluso il decesso per cause naturali. Il medico legale Biagio Solarino, incaricato dalla Procura di Castrovillari, ha eseguito l’autopsia, alla quale hanno preso parte i consulenti di part: i dottori Francesco Sicilia Francesco e Walter Caruso. Il medico legale avrebbe escluso che la morte possa essere ricondotta a cause naturali, ipotizzando invece la possibilità di un incidente sul lavoro senza escludere la pista che porta all’omicidio. Sul corpo, infatti, sono stati rinvenute delle ecchimosi e una ferita sul collo e sui polsi. Sottoposta a sequestro anche una corda. (f.b.)