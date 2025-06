Italia Viva: «Serve un piano serio per gli impianti della Sila»

la sollecitazione

COSENZA «La Sila non può essere abbandonata all’improvvisazione e all’incertezza, soprattutto in vista della stagione estiva. A un mese da luglio, non c’è alcuna garanzia sull’apertura degli impianti di risalita a Camigliatello e Lorica, e il rischio concreto è che tutto resti fermo, con pesanti ricadute economiche e sociali». Italia Viva Calabria lancia l’allarme per voce della sua commissaria regionale Filomena Greco, che nelle scorse ore ha incontrato i lavoratori del settore, raccogliendone preoccupazioni, proposte e denunce.

«Chi lavora in Sila sa che Italia Viva ascolta, capisce e propone. Ed è proprio da loro, dai tecnici e dagli operatori, che è arrivata una richiesta forte e condivisa: serve una governance unica, una programmazione pluriennale e fondi certi per rilanciare gli impianti in modo stabile, moderno e sostenibile».

Le criticità sono note da anni, ma ancora irrisolte. La gestione degli impianti resta frammentata, mancano personale tecnico abilitato e manutenzioni puntuali, non c’è una logistica turistica adeguata, e gli interventi finanziari arrivano senza pianificazione. La conseguenza è che la Sila viene sistematicamente penalizzata, nonostante le sue enormi potenzialità ambientali, economiche e occupazionali.

Per questo, Italia Viva chiede l’attivazione urgente di un tavolo tecnico-politico permanente con Regione, Arsac, Ferrovie della Calabria, enti locali, Parco della Sila, operatori e lavoratori, per definire un progetto di rilancio serio e strutturato da portare anche in Consiglio regionale.

«La Sila è una delle più grandi risorse della Calabria, ma senza una visione strategica continuerà a vivere di stagioni incerte e di promesse non mantenute. Italia Viva è pronta a dare voce a chi in questa montagna lavora e crede ogni giorno, per trasformare un potenziale bloccato in sviluppo vero», conclude Filomena Greco.