A Soverato stagione estiva salva per i balneari: il Tar respinge la richiesta di sospensiva

caos concessioni

SOVERATO Nuovo capitolo per l’intricata vicenda dei balneari. La seconda sezione del Tar Calabria, presieduta da Ivo Correale e Francesco Tallaro, ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da un operatore economico nei confronti del Comune di Soverato, rappresentato dagli avvocati Oreste Morcavallo e Giovanni Caridi. I giudici hanno accolto le loro tesi difensive confermando l’efficacia degli atti del comune soveratese.

Il ricorso

L’operatore economico aveva presentato ricorso contro la proroga delle concessioni balneari nel Comune di Soverato, lamentando la mancata indizione delle gare pubbliche in applicazione della normativa europea. Il Tar aveva accolto il ricorso disponendo che il Comune, in attesa dell’indizione delle gare pubbliche, poteva rilasciare ai gestori degli attuali lidi concessioni provvisorie. Nel frattempo, a livello statale, è stata approvata la normativa che prorogava le concessioni balneari su tutto il territorio italiano. Il Comune di Soverato ha così rilasciato dietro richiesta dei gestori dei lidi concessioni provvisorie fino al 2027, oltre a pubblicare i bandi sulle aree libere e disponibili. L’operatore economico ha proposto un ulteriore ricorso per opporsi alla proroga delle concessioni. Il Ta, in un primo momento, ha accolto il ricorso, ritenendo che le concessioni provvisorie dovessero avere durata limitata e disapplicando la normativa interna, poiché contrastante con la disciplina comunitaria. Il Comune si è quindi rivolto al Consiglio di Stato, disponendo così la proroga per la sola stagione estiva delle concessioni in favore degli attuali gestori dei lidi balneari.

Rigettato l’ultimo ricorso

Anche contro questo atto, sempre lo stesso operatore economico ha proposto un’impugnativa con istanza di sospensiva. Gli avvocati Oreste Morcavallo e Giovanni Caridi, in rappresentanza del Comune, hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso attesa la temporaneità delle concessioni balneari limitate alla sola stagione estiva in corso e documentando l’indizione di gare su altre aree presenti nel Comune. Il Tar ha accolto le tesi degli avvocati e ha respinto la richiesta di sospensiva, ritenendo prevalenti gli interessi della collettività alla fruizione della stagione balneare. Salva, dunque, la stagione estiva del Comune di Soverato.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato