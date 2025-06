Confisca da 140 milioni di euro, Ferro: «Operazione di grande rilevanza»

Il sottosegretario all’Interno

CATANZARO «Congratulazioni alla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, allo Scico e alla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria per la straordinaria operazione che ha portato alla confisca di un patrimonio illecito di oltre 140 milioni di euro – tra immobili, disponibilità finanziarie, beni di lusso e quote societarie – riconducibile a imprenditori reggini collusi e soggetti legati alla criminalità organizzata della Piana di Gioia Tauro e della Locride». Lo ha detto il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, sottolineando che si è trattato di «un intervento di grande rilevanza, che ha consentito di svelare un sofisticato sistema di frodi fiscali nel settore del commercio di prodotti petroliferi, e di colpire al cuore i circuiti del riciclaggio e i meccanismi di evasione. La strada più efficace per colpire le mafie – ha concluso – è quella di aggredire con determinazione i patrimoni accumulati illecitamente, smantellando i sistemi economici criminali e colpendo con fermezza quella zona grigia in cui le collusioni consentono alle organizzazioni criminali di infiltrarsi nel mondo economico».

