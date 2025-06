Congressi Pd Catanzaro, Pitaro: «Illegittimità al circolo di Soverato». Alecci nel mirino

il caso politico

CATANZARO “Manifesta e conclamata illegittimità, illegalità e violazione delle norme principali in materia di trasparenza dei procedimenti elettorale”: con questa motivazione Francesco Pitaro, già consigliere regionale e candidato alla segreteria provinciale del Partito Democratico di Catanzaro, ha chiesto alla Commissione di Garanzia Provinciale Pd Catanzaro e Regionale Pd Calabria l’annullamento delle elezioni tenutesi all’interno del Circolo di Soverato, e i conseguenti verbali elettorali.

La denuncia

Nel documento Pitaro rileva che “le elezioni del Circolo di Soverato per il rinnovo della carica di Segretario Provinciale PD si stanno tenendo all’interno della segreteria politica di Ernesto Alecci, consigliere regionale che ha supportato la candidatura a Segretario Provinciale del mio avversario Gregorio Gallello, e alla sua presenza”; “l’anticipazione dell’apertura del seggio dalle 10.30 alle ore 8.30 è stata comunicata dalla Commissione Garanzia alle ore 8.12 su un gruppo whatsapp”; “la Commissione di Garanzia ha omesso qualsiasi comunicazione preventiva al sottoscritto e finanche ha omesso qualsiasi comunicazione alla rappresentante di Lista ed al presentatore della mia mozione. E ancora: “alle ore 8.35, recatasi presso la Segreteria Politica di Ernesto Alecci, la mia rappresentante di Lista ha accertato che avrebbero già votato 29 persone – tali voti sono del tutto illegittimi, nulli per impossibilità oggettiva di far votare n. 29 persone in meno di 5 minuti (peraltro escludendo il tempo relativo alla lettura e presentazione della mozione”.

“Tutto ciò – spiega Pitaro – è ancora più grave se solo si pensa che i brogli de quibus e le illegittimità predette stanno avvenendo all’interno del Partito Democratico che fa dei congressi lo strumento primario per la scelta dei propri rappresentanti”.

Nella richiesta Pitaro aggiunge che si riserva “di depositare querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro affinché si faccia luce su quanto avvenuto nel Circolo PD di Soverato e si accertino gli eventuali brogli e si svolga l’azione penale nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili per i reati che gli organi inquirenti vorranno contestare”.

