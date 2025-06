Guardia Piemontese, sequestrate strutture abusive utilizzate da villaggio

Sigilli nel Cosentino

GUARDIA PIEMONTESE Un’area di 8000 metri quadri adiacente ad un villaggio turistico è stata posta sotto sequestro dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cetraro in località “Macchia” di Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza. Durante un controllo avvenuto nei giorni scorsi, alla presenza di personale tecnico della “direzione Regionale Calabria – servizi territoriali di Cosenza” e del responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Guardia Piemontese, si è accertata la presenza di manufatti edilizi di vario genere realizzati senza le dovute autorizzazioni e in uso al villaggio. In particolare, tali manufatti, tra cui un serbatoio di acqua e un pozzo, erano stati realizzati su un’area demaniale adiacente al villaggio. Inoltre, una parte dell’area era stata pavimentata e all’interno erano state realizzate delle docce e installati arredi, come panchine, fontane e fioriere, con tanto di impianto di illuminazione attivo. L’intera area è risultata di proprietà del demanio dello Stato e sottoposta a vincolo paesaggistico. Si è proceduto dunque con il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola al sequestro della porzione del terreno demaniale in uso alla struttura turistica e al deferimento alla medesima Procura dell’amministratore del villaggio per invasione di terreno e abusivismo edilizio.

