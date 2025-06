Locri, l’infiltrazione della ‘ndrangheta nell’economia legale: 21 condanne e 36 assoluzioni – NOMI

la sentenza

LOCRI Ieri, gli uomini del Comando Provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), hanno eseguito la confisca di beni nei confronti di 5 imprenditori reggini coinvolti nell’operazione “Andrea Doria”. A distanza di 24 ore, questa mattina, il tribunale di Locri (presidente Ada Vitale, a latere Raffaele Lico e Mario Boccuto) ha pronunciato la sentenza al termine del processo scaturito dall’inchiesta della Dda di Reggio Calabria considerata un troncone dell’inchiesta “Petrolmafie Spa”.

La Guardia di Finanza ha eseguito una operazione di contrasto dell’infiltrazione della ‘ndrangheta nell’economia legale, che avrebbe permesso di scoprire l’esistenza di una struttura organizzata, attiva nel commercio di prodotti petroliferi, dotata di un meccanismo ben collaudato con lo scopo principale di evadere le imposte, in modo fraudolento e sistematico, attraverso l’emissione e l’improprio utilizzo delle cosiddette “dichiarazioni di intento”. In particolare, le organizzazioni criminali avrebbero realizzato il controllo dell’intera filiera della distribuzione del prodotto petrolifero, dal deposito fiscale ai distributori stradali. Del collegio difensivo fanno parte, tra gli altri, gli avvocati Renato Vigna, Eugenio Minniti, Vincenzo D’Ascola, Natale Polimeni, Francesco Calabrese, Diego Brancia e Francesco Febbraio.

Le condanne

Bonafortuna Cosimo condannato a 4 anni 3 sei mesi

Camastra Domenico condannato a 3 anni

Camastra Giovanni condannato a 4 anni e 11 mesi

Casile Antonio condannato a 5 anni e 8 mesi

Cepollaro Claudio condannato a 3 anni

D’Ambrosio Davide condannato a 3 anni

Coppola Alberto condannato a 3 anni

De Lorenzo Giuseppe condannato a 4 anni e 3 mesi

Grande Carlo Maria condannato a 1 anno e 4 mesi

Infernuso Ivan condannato a 4 anni e 4 mesi

Iodice Giovanni condannato a 1 anno e 7 mesi

Limardo Cesare Nicola condannato a 2 anni

De Lorenzo Mario condannato a 2 anni

Piccione Luciano condannato a 2 anni

Rubino Sabino condannato a 3 anni

Ruggiero Gianfranco condannato a 4 anni e 6 mesi

Ruggiero Vincenzo (classe ’35) condannato a 5 anni e 4 mesi

Trifari Fabrizio condannato a 1 anno e 6 mesi

Falduto Vincenzo Zera condannato a 2 anni (difeso dall’avvocato Massimo Pizzi)

Giorgio Salvatore condannato a 3 anni di reclusione

Rigillo Domenico condannato a 3 anni di reclusione

Gli assolti

Questo l’elenco degli imputati assolti.

Amato Nicola, Aldea Eugen, Azzurri Roberto, Barbarino Eugenio (difeso dall’avvocata Lucia Spicuzza), Romeo Orazio, Bonafortuna Cosimo, Bracale Giuseppe, Buffardi Mario, Carbone Massimiliana, Cinelli Massimo, Corrado Giovanni, Di Maio Giacomo, Fazioli Tito, Frazzetto Salvino (difeso dall’avvocata Francesca Toscano), Gregori Romano, Grippaldi Antonino, Guida Giovanni, Labate Francesco Salvatore, Labate Paolo, Zampaglione Antonia, Laklaii Saida, Limardo Cesare Nicola, Maccarone Antonio, Mykiyevych Anna, Morabito Francesco, Romano Maria, Rugeri Francesco, Signorello Antonino, Ruggiero Marianna, Ruggiero Vincenzo (classe ’98), Sabba Franco, Scevola Emanuela, Varacalli Giuseppe, Vuotto Vincenzo.

Assolti «per non aver commesso il fatto» anche Argento Giuseppe e Argento Alfredo, difesi dagli avvocati Franco Giampà del foro di Lamezia Terme, Luigi Panella del foro di Roma e Giuseppe Russo del foro di Locri.

Non doversi procedere

I giudici hanno dichiarato il non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione nei confronti di:

Carbone Massimiliana in ordine al reato di cui al capo C8); Morabito Francesco in ordine al reato di cui al capo B);

Panella Daniele in ordine ai reati di cui ai capi B12) e B13);

Pietropaolo Antonio in ordine ai reati di cui ai capi B11), B15) e B16);

Ruggiero Gianfranco in ordine ai reati di cui ai capi B1), B2), B3), B4), B5), B7), B8), B10), B11), B12), B13), B15), B16), C3), C5), C6) e C8);

Ruggiero Vincenzo (classe ’35) in ordine ai reati di cui ai capi B1), B2), B3), B4), B5), B7), B8), B10), B11), B12), B13), B15), B16), C3), C5) e C6);

Trifari Fabrizio in ordine al reato di cui al capo B). (f.benincasa@corrierecal.it)

