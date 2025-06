Il cosentino Stefano Morrone sarà il nuovo allenatore del Bologna Primavera

nuova avventura

COSENZA Il Bologna Primavera riparte con una nuova guida tecnica. Sarà Stefano Morrone a sedere sulla panchina rossoblù nella stagione 2025-2026 al posto di Colucci. La società felsinea ha scelto di puntare su un profilo con una solida esperienza nel calcio giovanile. Morrone, classe 1978, vanta infatti una lunga carriera come calciatore – oltre 300 presenze in Serie A con Parma, Livorno, Palermo ed Empoli – e un percorso in panchina sviluppato principalmente nella formazione e nella crescita dei giovani, sia nel settore giovanile del Parma che in altre realtà professionistiche.

Nato a Cosenza, Morrone ha iniziato la sua carriera proprio con la maglia della squadra silana, esordendo in Serie C nella stagione 1996-97. Contribuì alla promozione in Serie B sotto la guida di Giuliano Sonzogni e, dopo mezza stagione tra i cadetti, venne ceduto all’Empoli. Da lì ha avuto inizio un percorso di alto livello che oggi lo ha portato a sedere su una delle panchine più importanti del calcio giovanile italiano. (redazione@corrierecal.it)





