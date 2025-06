Morto a Castrovillari un militare di 41 anni. Il cordoglio di Crosetto e Occhiuto

la scomparsa

ROMA «A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica scomparsa del Primo Graduato dell’Esercito Eugenio Scordo, 41 anni, mancato mentre prestava servizio di vigilanza alla base addestrativa di Castrovillari a causa di un malore. In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai familiari, ai colleghi dell’Esercito». Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

A quelle di Crosetto si aggiungono anche le condoglianze del governatore calabrese Roberto Occhiuto: «A nome mio personale e dell’intera Giunta della Regione Calabria, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del primo graduato dell’Esercito Italiano Eugenio Scordo, venuto a mancare mentre svolgeva il proprio servizio presso la base addestrativa di Castrovillari. La Calabria perde un servitore dello Stato, un uomo che ha onorato, con senso del dovere e dedizione, il proprio lavoro per garantire sicurezza e legalità. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincera commozione alla sua famiglia, ai suoi colleghi e a tutta la comunità militare».

Cordoglio anche della sottosegretaria alla Difesa, senatrice Isabella Rauti: «Mi unisco al cordoglio del Ministro della Difesa Guido Crosetto per l’improvvisa scomparsa del Primo Graduato dell’Esercito Eugenio Scordo, 41 anni, avvenuta mentre prestava servizio di vigilanza alla base addestrativa di Castrovillari a causa di un malore. In questo momento di grande dolore esprimo i sentimenti di vicinanza ai familiari e ai colleghi».

«Mi unisco ai sentimenti di cordoglio del ministro della Difesa Guido Crosetto e mi stringo con rispetto e vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutta la comunità militare che oggi piange la scomparsa di un servitore della Nazione». È quanto afferma Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno.

