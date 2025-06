Occhiuto nel cantiere dell’ospedale della Sibaritide incendiato: «Vigliacchi, ma non ci fermeranno» – VIDEO

il sopralluogo

CATANZARO «Vermi, vigliacchi». Esordisce così il governatore Roberto Occhiuto in un video pubblicato sui suoi profili social nel corso di una visita al nuovo ospedale della Sibaritide in costruzione che nei giorni scorsi è stato colpito da un nuovo incendio (il terzo nell’ultimo anno) la cui natura si sospetta sia dolosa.

«Questo è l’ospedale della Sibaritide, quando mi sono insediato non c’era quasi nulla – afferma Occhiuto nel video – ora è quasi finito, dovrebbe essere consegnato l’anno prossimo. E però nelle ultime settimane si stanno susseguendo una serie di incendi, di atti intimidatori. Perché la Calabria è straordinaria, lo dico sempre, però in Calabria ci sono anche le forze del male. Ci sono i vermi, i vigliacchi, le persone senza onore che non vogliono bene alla Calabria, che non vogliono un futuro migliore per questa regione. E qui hanno fatto questo disastro; hanno incendiato al fine di rallentare i lavori, oppure di avere soddisfatte delle pretese estorsive. Spero che gli inquirenti trovino subito i responsabili perché questa bellissima regione che è la Calabria non può far vincere le forze del male. I lavori ricominceranno da domani con 400 dipendenti perché questo ospedale va consegnato entro il prossimo anno, non bisogna mollare – conclude Occhiuto – e neanche io mollo».(redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato