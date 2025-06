Sbalzi di tensione elettrica bloccano gli impianti idrici: disagi a Lamezia e nell’hinterland

l’emergenza

LAMEZIA TERME «Nelle ultime 24 ore si sono verificati ben sei episodi di sbalzi di tensione elettrica, di cui l’ultimo stamane alle 5:30 circa, che hanno causato l’arresto degli impianti di sollevamento di Scinà, Via Indipendenza e Rotula di Maida afferenti allo schema idrico Vattendieri con conseguente disalimentazione dei serbatoi Scinà e Magolà della zona Nicastro di Lamezia e di quelli di Maida, San Pietro a Maida e Curinga. Carenza idrica anche a Nocera Terinese. Il personale SoRiCal reperibile, allertato dal sistema di telecontrollo, è sempre tempestivamente intervenuto per riavviare gli impianti ma i disagi per la fornitura idropotabile permangono. Sorical ha interessato del problema il gestore della rete elettrica». Lo riferisce la Sorical.



