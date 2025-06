Festival Exit, a Bagnara l’omaggio ad Ennio Morricone con Nello Salza

deviazioni in arte e musica

REGGIO CALABRIA Sarà Nello Salza, con il concerto La tromba del Cinema – Omaggio a Ennio Morricone, il protagonista dell’appuntamento di EXIT – Deviazioni in arte e musica in programma a Bagnara Calabra, giovedì 3 luglio alle ore 21:30, in piazza Monte Carmelo.

Un evento gratuito, promosso dal Comune e voluto dalla Delegata alla Cultura, Mimma Garoffolo, che porta per la prima volta nella cittadina tirrenica uno degli appuntamenti estivi del festival ideato da Piano B. Lo spettacolo, che si terrà sul sagrato della Chiesa del Carmine, è un omaggio a Ennio Morricone, uno dei più versatili, prolifici e influenti compositori di colonne sonore di tutti i tempi.





Nello Salza è un solista fuoriclasse che ha dato voce proprio a quei brani, tra i più amati di sempre, diventando una firma inconfondibile. Non a caso è stato definito dalla critica “la tromba del Cinema”, per aver suonato in oltre 400 colonne sonore, 250 delle quali firmate dal Maestro. Il sodalizio con il compositore comincia nel 1984 con C’era una volta in America di Sergio Leone e prosegue ininterrottamente per 35 anni, passando da capolavori come Gli Intoccabili, Per un pugno di dollari, Mission, La leggenda del pianista sull’oceano, Nuovo Cinema Paradiso, fino a The Hateful Eight di Quentin Tarantino, per cui Morricone ricevette l’Oscar e il Golden Globe nel 2016. Salza ha lavorato anche con Nicola Piovani – suonando in La vita è bella, Oscar nel 1999 – e con compositori come Luis Bacalov, Riz Ortolani, Franco Piersanti, Armando Trovajoli, Piero Piccioni. Il concerto Omaggio a Ennio Morricone ha già fatto tappa in Città del Vaticano, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, a Bangkok, negli Stati Uniti, in Cina, conquistando il pubblico con la musica e il racconto. A rendere infatti ancora più coinvolgente l’esperienza, gli aneddoti e le curiosità che Salza rivela tra un brano e l’altro sul grande compositore e sull’immaginario cinematografico.

Anche in questo caso, lo spettacolo si terrà in un luogo che parla di Storia e Arte. EXIT nasce proprio per mettere in relazione artisti, opere, comunità e paesaggi, portando musica e teatro in spazi carichi di significato. È per questo che la Chiesa del Carmine – splendido monumento tardo barocco ricostruito dopo il terremoto del 1783 e cuore simbolico di Bagnara – diventa anch’essa parte del racconto. L’evento nella cittadina tirrenica, arriva dopo i primi tre appuntamenti alla Galleria Nazionale di Cosenza, che hanno inaugurato la stagione estiva di EXIT con grande successo di pubblico. Il sold out di Walter Ricci, con il suo Naples Jazz fatto di swing e radici partenopee, ha segnato un’apertura di pura energia e raffinatezza. Poi è stata la volta del teatro di figura, che ha coinvolto grandi e piccoli con la fantasia poetica di Angelo Gallo: burattini costruiti a mano e messi in scena per raccontare Pinocchio nel Paese delle Meraviglie, un adattamento poetico e ironico della fiaba di Collodi, in cui la celebre marionetta finisce in una Calabria fantastica e surreale. A chiudere la prima parte del festival Coppie Mitiche, in anteprima nazionale con Enrico Lo Verso e Alessia D’Anna che hanno dato nuova voce ai miti classici di Ulisse e Penelope, in una lettura teatrale intima e sorprendente, decostruendo gli archetipi per rivelarne la forza emotiva. Formazione, linguaggi diversi, sperimentazione per portare il pubblico nelle storie, nei suoni, in luoghi che diventano parte integrante dell’esperienza artistica. Dopo Bagnara, EXIT – Deviazioni in arte e musica proseguirà in altre località calabresi, come sempre aperto alla possibilità della deviazione come atto creativo.