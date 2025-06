Lo scrittore calabrese Nicola H. Cosentino vince premio “Flaiano” narrativa under 35

letteratura

COSENZA Con il libro “C’è molta speranza (ma nessuna per noi)”, ed. Guanda, Nicola H. Cosentino ha vinto il premio “Flaiano”, narrativa under 35. Tra molte opere selezionate, erano giunti in finale, insieme a Cosentino, Francesco Aloia e Antonio Galetta. Cosentino, che nel 2023 era arrivato al secondo posto con “Le tracce fantasma”, ha ottenuto la maggioranza dei voti da parte della giuria tecnica e di quella composta da cento lettori. La cerimonia di consegna del riconoscimento, svoltasi all’Aurum di Pescara, è iniziata con il premio speciale per la cultura assegnato a Roberto Vecchioni. La serata èpoi proseguita con i premi all’italianità, in collaborazione con gli istituti italiani di cultura, e si è conclusa con il premio di narrativa over 35, vinto quest’anno da Mario Desiati con il romanzo “Malbianco”. Nicola H. Cosentino, scrittore e critico letterario, 34 anni, vive a Milano, dove si è trasferito da Cosenza, la sua città. È laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali e ha conseguito un dottorato di ricerca in sociologia e studi culturali a Londra e Coimbra. Nel 2018 aveva vinto il premio Brancati giovani con il libro “Vita e morte delle aragoste”. “C’è molta speranza (ma nessuna per noi)”, che è il suo quarto romanzo, è un’opera che oscilla tra il personal essay, l’inchiesta e il pamphlet e che parla di tutti noi, di quello che vogliamo e di quanto i nostri desideri siano la sola cosa realmente capace di svelare chi siamo e la società in cui viviamo. Partendo dalla domanda, rivolta sotto forma di inchiesta, “Cosa desidera più di tutto il tuo cuore?”, l’autore traccia una mappa delle speranze del mondo, ma anche dei sentimenti più profondi, tanto da capire meglio se stesso e scoprire se fra i sogni degli altri si annidi pure il suo.

