Palmi, la Casa della Comunità diventa sede del servizio Veterinario Asp

Novità nell’ex ospedale

PALMI Novità per la Casa della Comunità di Palmi. Da oggi infatti, nella struttura che un tempo ospitava l’ospedale “Pentimalli”, sarà attivo il Servizio Veterinario dell’ASP – Area Tirrenica. Si tratta di un presidio stabile che, come sottolinea il sindaco Giuseppe Ranuccio attraverso i suoi canali social, «arricchisce l’offerta sanitaria pubblica, crea indotto e favorisce nuove opportunità per il territorio». Inoltre, dal 3 luglio prenderanno il via i lavori finanziati con fondi PNRR che porteranno al completamento della riqualificazione dello stabile. «Un progetto ambizioso – scrive Ranuccio – condiviso con l’Amministrazione Comunale già nella fase di progettazione preliminare, e riconosciuto dalla Regione Calabria come modello da replicare in tutte le future Case della Comunità regionali». L’investimento previsto è di oltre un milione di euro per i lavori, a cui se ne aggiungono quasi 211mila destinati ad arredi e attrezzature. «Risorse significative – aggiunge il primo cittadino – per rafforzare la sanità di prossimità nel nostro territorio.

Infine – conclude – stiamo lavorando per individuare un’area parcheggio dedicata alla crescente utenza della struttura. Un ringraziamento alla Direzione Strategica Aziendale per l’impegno costante e la visione con cui sta guidando questo percorso. Palmi continua a crescere e a dotarsi di servizi pubblici sempre più efficienti e vicini ai cittadini».

