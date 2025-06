Paura a Milano: cede insegna Generali a City Life – VIDEO

il caso

Allarme all’alba a Milano nel quartiere Citylife dove l’insegna del gruppo assicurativo Generali, situata in cima al grattacielo di 192 metri progettato da Zaha Hadid, è parzialmente collassata su se stessa. La prima segnalazione è arrivata ai Vigili del fuoco intorno alle 6:45 e nel giro di pochi minuti l’area alla base della torre è stata transennata. Chiusa la fermata Tre Torri della M5 e il vicino centro commerciale. A cedere, secondo le prime ricostruzioni, è stata la struttura interna tubolare dell’insegna, alta una quindicina di metri e ancorata sull’ultimo piano dell’edificio.

A scopo precauzionale e a tutela della pubblica incolumità, Generali ha provveduto a delimitare e mettere in completa sicurezza l’area sottostante, ivi compreso l’edificio che ospita il CityLife Shopping District. Tutto il personale della sede Generali continuerà a operare da remoto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di valutazione. Generali fornirà tempestivamente tutti gli aggiornamenti del caso.