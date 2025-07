Congresso Pd Cosenza, ecco l’assemblea provinciale – NOMI

i partiti

COSENZA In data 30 giugno 2025, la Commissione Provinciale per il congresso si è riunita per l’acquisizione, la verifica e la certificazione dei verbali provenienti dai 68 seggi congressuali attivati sul territorio della provincia di Cosenza, nell’ambito del percorso congressuale per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea provinciale. A conclusione delle operazioni, è stata definita la composizione dell’Assemblea provinciale, articolata come segue:

Mozione Lettieri – 34 delegati – Collegio 1 – Tirreno (6 delegati): Cupello Aldo Maria, Donato Chiara, Bellusci Saverio, Cosentino Antonella, Scaramella Silvio, Di Tanna Emilia – Collegio 2 – Pollino (4 delegati): Crescente Francesco Domenico, Rizzuti Sara, Lo Prete Francesco, Capalbi Laura – Collegio 3 – Area Urbana (6 delegati): Bozzo Elio Pasquale, Vitaro Roberta, Totera Fabrizio, De Paola Concetta, Graziadio Francesco, Ricci Margherita – Collegio 4 – Destra Crati (3 delegati): Leonetti Rosita, Guido Alessandro, De Santis Anna – Collegio 5 – Presila e Sila (6 delegati): Olivo Marcello, Sansone Giulia, De Santis Fabio, Foglia Maria, Covelli Luca, Pantusa Lidia – Collegio 6 – Ionio Nord (4 delegati): Le Fosse Nilo, Cavallo Palmina, Leonetti Michele, Giacobini Diana – Collegio 7 – Ionio Sud (2 delegati): Turco Rosa, Lavia Aurelio – Collegio 8 – Savuto (2 delegati): Lepore Luca, Cuglietta Franca Rosaria – Collegio 9 – Esaro (1 delegato): Raimondo Morena.

Mozione Le Fosse – 26 delegati – Collegio 1 – Tirreno (3 delegati): Capano Gianluigi, Morelli Vincenza, Cipolla Emiliano – Collegio 2 – Pollino (2 delegati): Fazio Giovanni, Gaetani Francesca – Collegio 3 – Area Urbana (7 delegati): Argentino Antonio, Vivacqua Roberta, Mirabelli Francesco, Fazio Ramona, De Rango Pierpaolo, Frassia Fabiola, Vircillo Manuel – Collegio 4 – Destra Crati (5 delegati): Lamirata Giuseppe, Milordo Manuela, Montalto Franco, Nociti Grazia, Diodato Pasqualino – Collegio 5 – Presila e Sila (3 delegati): Fulci Giuseppe, D’Ambrosio Anna Teresa, Scarnati Luigi – Collegio 6 – Ionio Nord (5 delegati): Minisci Maria Grazia, Calabrò Teodoro, Muoio Franca, Blumetti Vincenzo, Blotta Rosanna – Collegio 9 – Esaro (1 delegato): Iannuzzi Giancarlo.

Alla luce dei risultati emersi e in conformità a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento congressuale regionale, la commissione ha preso atto che la lista collegata al candidato Matteo Francesco Lettieri ha conseguito la maggioranza assoluta dei delegati all’Assemblea provinciale.

L’Assemblea provinciale di insediamento è convocata per martedì 15 luglio 2025, con all’ordine del giorno l’elezione degli organi assembleari. La Commissione ringrazia tutte le iscritte e gli iscritti, i componenti dei seggi e i volontari per l’impegno e la partecipazione al percorso congressuale, conclude la Commissione Provinciale per il congresso Partito Democratico – Federazione Provinciale di Cosenza.

Nella foto da sinistra Pino Le Fosse e Matteo Lettieri