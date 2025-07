L’ex Cosenza Nicola Belmonte è il nuovo allenatore della Folgore Caratese

l’incarico

COSENZA Cambio in panchina per la Folgore Caratese. A partire dal 1° luglio 2025, sarà il cosentino Nicola Belmonte a guidare la prima squadra del club brianzolo, militante in Serie D. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dai canali della società, da tempo legata al nome del direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello. Per Belmonte si tratta di un’importante opportunità di rilancio dopo un’esperienza breve ma intensa nel campionato di Serie B con il Cosenza. L’ex difensore di Bari e Siena aveva infatti iniziato la stagione 2024-2025 sulla panchina della Primavera rossoblù raggiungendo ottimi risultati, dopo aver già allenato l’Under 17 nella stagione precedente. La svolta era arrivata il 26 febbraio 2025, quando, a seguito dell’esonero di Massimiliano Alvini, la società aveva deciso di affidargli la guida della prima squadra, fanalino di coda in Serie B con appena 21 punti. In quell’occasione, Belmonte aveva condiviso la responsabilità tecnica con Pierantonio Tortelli. L’avventura in Serie B si era però rivelata più ardua del previsto. In sole quattro gare, la squadra aveva raccolto un pareggio, una vittoria e due pesanti sconfitte consecutive, senza segnare nemmeno un gol nelle ultime due uscite. Il 30 marzo era arrivato il doppio esonero per Belmonte e Tortelli, con il conseguente ritorno in panchina di Alvini e l’accantonamento di Belmonte che fino a poche settimane prima era considerato uno dei migliori tecnici dei settori giovanili. Ora, per l’allenatore calabrese classe 1987, si apre un nuovo capitolo in una piazza ambiziosa come quella della Folgore Caratese. La società lombarda punta a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione di Serie D, cercando continuità e solidità tecnica sotto la guida di un allenatore giovane ma già temprato da esperienze importanti, sia nel settore giovanile che, seppur brevemente, tra i professionisti.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato