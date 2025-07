Verso l’azienda ospedaliera universitaria di Cosenza, «100 nuovi medici in un anno»

l’unical per la sanità

RENDE Era il 12 marzo 2024 quando il Corriere della Calabria, in un articolo, anticipava i contenuti relativi alla realizzazione del policlinico universitario nell’area dell’Unical: ritenuta idonea e situata a pochi passi dall’Ateneo e della facoltà di Medicina. Il primo passo verso una collaborazione sinergica tra l’Unical e la Regione Calabria per rilanciare il settore sanitario calabrese, combattere l’atavica carenza di organico, migliorare le prestazioni e l’offerta destinata ai pazienti – per anni – rassegnati a curarsi lontano dalla regione.

Il progetto – avviato da più di un anno – ha previsto, oltre all’acquisto di macchinari di ultima generazione, anche il coinvolgimento dei cervelli di ritorno, eccellenze in campo medico e luminari decisi a tornare in Calabria dopo una carriera spesa in giro per il mondo.

Il policlinico all’Unical

Una scelta quella di far sorgere il policlinico nel campus che consentirà di realizzare eventuali lavori di ampliamento della struttura sanitaria. Il terreno messo a disposizione dall’Ateneo favorisce la costruzione di un presidio sanitario d’eccellenza e garantisce la possibilità di aggiungere nuovi reparti, ampliare l’offerta destinata ai pazienti. Non secondaria, la sinergia tra il futuro policlinico e le facoltà specializzate nel campo biomedico.

L’azienda ospedaliera universitaria e l’Unical per la sanità

E’ notizia di oggi, il voto favorevole espresso rispetto alla proposta di legge per istituire l’azienda ospedaliera universitaria di Cosenza con il disco verde della terza Commissione del Consiglio regionale. Promossa dal vicepresidente del Consiglio regionale Pierluigi Caputo, la legge prevede la nascita dell’Aou.

Intervistato dal Corriere della Calabria, il direttore del dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Università della Calabria Vincenzo Pezzi, si mostra soddisfatto dei risultati raggiunti in pochi mesi partendo dalla ricerca. «Sono sempre necessari nuovi fondi, abbiamo chiesto aiuto per un progetto di ricerca sul tumore al pancreas anche a delle associazioni di volontariato, perché tutti insieme vogliamo essere protagonisti del cambiamento del sistema sanitario regionale. Anche i cittadini possono dare qualcosa».

Vincenzo Pezzi – Direttore dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione Unical

Passando all’impegno dell’Unical per la sanità, Pezzi sottolinea la bontà degli investimenti «portati avanti dall’Università nel sistema sanitario» e ricorda «abbiamo assunto 19 nuovi medici colleghi universitari, altri 20 arriveranno a breve e con il supporto della Regione Calabria stiamo investendo nella formazione di nuovi dottori e di specializzandi: 31 già lavorano nell’azienda ospedaliera dell’Annunziata». E non è finita qui. «Ne arriveranno altri, perché abbiamo chiesto l’apertura di altre cinque nuove scuole di specializzazione». Se il lavoro proseguirà senza intoppi, «fra un anno avremo dato, come Università della Calabria, circa 100 nuovi medici all’ospedale di Cosenza». (f.benincasa@corrierecal.it)

