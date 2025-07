Dopo Afrojack, ecco Gregor Salto: 10 agosto da urlo a Gioia Tauro

Il riva beach festival

GIOIA TAURO Si profila all’orizzonte una lineup da sogno per la “Notte delle stelle” a Gioia Tauro. Una settimana fa, il Corriere della Calabria aveva dato notizia dell’arrivo di Afrojack, dj numero 7 al mondo e marito di Elettra Lamborghini, in occasione del Riva Beach Festival del 10 agosto, organizzato dal Lido Vulcano. Un evento attesissimo e per il quale, come avevamo preannunciato, le novità non sono finite: oltre ad Afrojack, infatti, suonerà sul lungomare gioiese anche un altro colosso a livello mondiale della musica house ed elettronica. Si tratta di Gregor van Offeren, meglio conosciuto come Gregor Salto, noto dj e produttore discografico, anche lui olandese, autore di successi come Can’t stop playing e di vari remix di hit musicali, tra cui Diamonds di Rihanna. Secondo nome di peso nel giro di sette giorni e seconda notizia bomba per gli appassionati del mondo del clubbing: manca poco più di un mese al Riva Beach Festival, ma l’attesa nella Piana di Gioia Tauro cresce ogni giorno di più e il Vulcano, a suon di annunci, non fa altro che alimentarla.

