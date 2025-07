«La resistenza continua. Resto sindaco di Riace fino alla decisione della Cassazione»

il personaggio

RIACE «Ormai sono abituato all’idea che certe battaglie non si finiscono mai di combattere, perché se ti ostini a portare avanti un progetto politico di uguaglianza, libertà, dignità e riscatto degli ultimi, non puoi aspettarti che i Poteri che impongono lo status quo te lo lascino realizzare». Lo afferma Mimmo Lucano commentando la sentenza del tribunale di Locri che ha dichiarato la sua decadenza dalla carica di sindaco di Riace. «Il Tribunale di Locri – prosegue Lucano – ha ritenuto che la condanna per un falso in una determina comunale, che non ha provocato nessun danno di nessun tipo, che non è stato perpetrato con abuso di potere, per il quale i giudici avevano escluso l’applicazione delle pene accessorie (anche perché fatto in buona fede) sia sufficiente a causare la decadenza dalla mia carica da sindaco. Il mio unico reato è stato quello di proporre un modello umano di accoglienza e crescita sociale, politica, economica e morale, che ribalta completamente la narrazione xenofoba lanciata dalle destre per gonfiare paure e consensi elettorali. La resistenza continua: io non mi fermerò. Con i miei legali – conclude Lucano – farò ricorso contro questa ingiusta sentenza, e resterò sindaco fino alla decisione della Corte di Cassazione, che sono certo legittimerà pienamente gli effetti della volontà popolare».



