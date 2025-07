Palmi, il punto sui lavori a due infrastrutture chiave: le rotatorie sulla SS 18

Sicurezza e viabilità

PALMI Due infrastrutture considerate chiave per migliorare viabilità e sicurezza. Un unico, grande obiettivo: decongestionare il traffico e ridurre sensibilmente il numero di incidenti che avvengono di tanto in tanto. Le rotatorie sulla SS 18, una di fronte alla Chiesa Santa Famiglia, l’altra nei pressi dello svincolo Taureana-Gioia Tauro, a Palmi, potrebbero presto vedere la luce. L’annuncio arriva direttamente dal primo cittadino Giuseppe Ranuccio, che in un video postato sui suoi canali social fa il punto sullo stato di avanzamento dei lavori. In primis, il sindaco si sofferma sulla rotatoria di fronte l’edificio religioso: «L’opera è in corso di realizzazione, come sapete si tratta di un intervento che ha avuto all’inizio una battuta d’arresto importante, per fortuna superata. I lavori qui – afferma Ranuccio – sono in dirittura d’arrivo: sorgerà presto una bella, ma soprattutto funzionale rotatoria che migliorerà la sicurezza, la viabilità e l’integro urbano di questa zona. Abbineremo a questa infrastruttura – spiega il sindaco – una pista ciclabile, che la collegherà a quella che sarà la “Cittadella dello sport e della cultura”, quindi il Palazzetto dello sport in costruzione, il centro tennis, la Casa della cultura e il Parco delle Cooperative “101”, recentemente rigenerato. Un intervento – sottolinea – che comprenderà anche il miglioramento delle strade, penso alla via Senatore Marazzita, che sarà completamente riasfaltata, e che migliorerà sicuramente la qualità della vita dei cittadini, la sicurezza e la vivibilità di diversi quartieri, compresa la zona che sorgerà dietro il campo da rugby». Altra opera chiave di cui si discute ormai da anni è la rotatoria che dovrebbe nascere a ridosso dello svincolo Taureana-Gioia Tauro, spesso in preda al caos, soprattutto nel periodo estivo: «Un’altra rotatoria – evidenzia Ranuccio – in corso di realizzazione grazie al lavoro di Anas, su nostra richiesta. Nel lontano 2020 – ricorda il primo cittadino – abbiamo fatto istanza, a seguito di importanti interlocuzioni, e siamo riusciti a ottenere un finanziamento. Anche lì i lavori stanno volgendo al termine: speriamo di riuscire a inaugurare entro l’estate, siamo in contatto continuo con Anas. Si tratta di un intervento cruciale per la sicurezza e per decongestionare il traffico in ingresso e in uscita dalla Tonnara di Palmi. Credo – conclude Ranuccio – che entrambe siano opere importanti, di cui l’intera città beneficerà, e che anche questi lavori rappresentano fatti concreti, reali, oggettivi e incontestabili, pure da chi cerca in tutti i modi di oscurare i nostri risultati positivi: i fatti sono più potenti delle parole e anche delle menzogne».

