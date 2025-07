Esplode un deposito del gas a Roma, numerosi feriti

paura nella capitale

ROMA Un boato fortissimo. Erano circa le 8.20 quando un’esplosione ha fatto tremare i palazzi e i vetri delle finestre in gran parte di Roma. Pochi istanti dopo, tra Centocelle e Prenestina, una colonna di fumo altissima si è alzata nel cielo, visibile da gran parte della città. Secondo le prime informazioni, l’esplosione sarebbe avvenuta a un distributore di gas e carburante in via dei Gordiani. Diversi sarebbero i feriti, secondo quanto apprende LaPresse. Alcune automobili sarebbero andate in fiamme. Il deposito e la stazione di rifornimento di gas Gpl dove si è verificata l’esplosione si trovano accanto ad una scuola.

Numerose le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, immediatamente intervenute sul posto. L’incidente sarebbe stato provocato dal distacco di una pompa da una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione.

Per l’esplosione p stata chiusa la fermata della metro C Teano. La chiusura, rende noto Atac sul proprio sito, è scattata su disposizione delle forze dell’ordine.

