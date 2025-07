«Giunta pronta, la ufficializzo al primo Consiglio. Tutte le liste saranno rappresentate»

“manovre” politiche

LAMEZIA TERME «Le trattative sono concluse già da tempo, la Giunta è pronta e sarà presentata subito dopo la prima riunione del Consiglio comunale». Lo ha detto il sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, parlando con i giornalisti a margine di un incontro istituzionale nella Prefettura di Catanzaro. I nomi degli assessori – ha aggiunto Murone – «saranno resi noti in quella sede». Murone ha parlato di clima «abbastanza tranquillo e abbastanza sereno» con i partiti, non facendo alcuna anticipazione nonostante l’insistenza dei cronisti. La Giunta – ha comunque poi precisato il sindaco di Lamezia Terme – sarà un mix di interni ed esterni: «Sono nomi quasi tutti indicati dai partiti. Alcuni, quelli che hanno una caratura tecnica, hanno avuto la necessità di una maggiore riflessione perché – ha spiegato Murone – dovevano rispondere a determinati requisiti professionali, quindi abbiamo approfondito la scelta di concerto con i partiti». Murone ha poi rilevato di non essersi riservato alcun nome in Giunta «perché sono postazioni condivise», aggiungendo comunque che «saranno rappresentate in maniera proporzionale tutte le liste, a partire da quelle che hanno avuto più voti e così a scendere, seguendo i metodi che usa la politica. Però quello che è importante è la qualità delle persone». «Spero di aver raggiunto l’obiettivo, poi si può sempre sbagliare, ma giudicherete voi», ha quindi concluso Murone. (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato