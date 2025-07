Patto territoriale di comunità, Gualtieri: «Una svolta necessaria nella prevenzione degli infortuni sul lavoro»

l’intesa in prefettura

CATANZARO «Con la sottoscrizione, avvenuta oggi in Prefettura a Catanzaro, del Patto territoriale di comunità per la prevenzione degli infortuni, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la legalità, per la prima volta si costruisce un’azione di sistema e di coordinamento, superando la frammentazione degli interventi finora portati avanti in maniera disorganica. Coordinamento, pianificazione e programmazione diventano le parole chiave per anticipare i rischi e garantire tutele diffuse e durature in ogni ambito lavorativo». E’ quanto afferma il segretario generale della Cisl Magna Grecia Daniele Gualtieri, che ha promosso la sottoscrizione del Patto.

«Non un traguardo, ma un punto di partenza»

«Questo Patto – ha aggiunto Gualtieri – concretizzato grazie alla sensibilità e all’impegno del prefetto Castrese De Rosa, rappresenta una svolta necessaria nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. Non è un traguardo, ma un punto di partenza: da qui deve muovere un impegno corale e permanente che responsabilizzi aziende e lavoratori sulla cultura della sicurezza e della legalità, a partire dalla formazione, che non può ridursi a un mero adempimento burocratico, ma deve diventare vera crescita delle competenze e consapevolezza dei rischi. In tal senso riteniamo strategico sperimentare percorsi di formazione congiunta e dare piena attuazione al nuovo Accordo Stato-Regioni del 24 maggio 2025, che per la prima volta rende obbligatoria la formazione dei datori di lavoro. Un cambiamento normativo che può e deve diventare un’opportunità di crescita collettiva. Abbiamo voluto fortemente che nel Patto ci fosse anche un riferimento agli appalti, in particolare in edilizia, per garantire tutele a tutte le figure coinvolte, inclusi i datori di lavoro operativi sui cantieri. Così come riteniamo fondamentale il rafforzamento degli incentivi Inail per chi investe, con continuità e serietà, nella salute e sicurezza».

«Non possiamo però fermarci alla sola prevenzione dell’infortunio: salute e sicurezza passano anche dagli stili di vita. Per questo è prezioso il contributo dell’Azienda sanitaria, affinché il tema della sicurezza si connetta con una più ampia cultura del benessere psico-fisico. Come Cisl Magna Grecia continueremo a fare la nostra parte, con responsabilità e spirito costruttivo», ha concluso Gualtieri.

