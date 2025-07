Dalle “ceneri” della Terina passa il rilancio dell’Agenzia regionale per le attività produttive

il provvedimento

LAMEZIA TERME Dalle “ceneri” della fondazione Mediterranea Terina, oggi in liquidazione e in via di smantellamento, parte un nuovo slancio per l’Arsai, l’Agenzia regionale e di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi. E’ questo, sostanzialmente, l’obiettivo di una proposta di legge presentata in Consiglio regionale dal vicepresidente di Palazzo Campanella, Pierluigi Caputo (Forza Azzurri-Forza Italia): il testo modifica la legge istitutiva dell’Arsai (legge 16 del 2024), «al fine di consentire il pieno avvio e la conseguente operatività dell’Agenzia», nata a sua volta sulle “ceneri” del fallimentare Corap. Anche per questo la Pdl Caputo di fatto prevede il trasferimento della sede dell’Arsai dalla Cittadella al Centro agroalimentare di Lamezia Terme «al fine di garantire – si legge ancora nella relazione alla proposta – le esigenze di continuità delle azioni già intraprese dal Corap, la cui sede era – infatti – allocata presso il predetto Centro». In più, la proposta Caputo modifica la legge istitutiva dell’Arsai anche prevedendo che l’Agenzia «subentra nel diritto d’uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile già in uso alla Fondazione Mediterranea Terina Onlus, nonché nella titolarità dei rapporti giuridici e dei beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione medesima, che dovessero residuare all’esito della liquidazione coatta amministrativa». La proposta di legge è stata assegnata alla prima Commissione del Consiglio regionale per l’esame di merito e alla seconda Commissione Bilancio per il parere finanziario. (a. c.)

